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Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.11.2019
DİYARBAKIR'DA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'ın ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

detaylar gelecek...

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