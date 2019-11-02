Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 02.11.2019
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında, hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.detaylar gelecek...
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