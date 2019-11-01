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Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, BM GENEL SEKRETERİNİ KABUL ETTİ

Son dakika haberine göre; Başkan , Birleşmiş Milletler () 'i 'nde kabul etti. Görüşmenin basına kapalı olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler Antonio Guterres, 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Başkan 'ın, 'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.

Görüşme basına kapalı devam ediyor.



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