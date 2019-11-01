Son dakika: Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşmenin basına kapalı olduğu belirtildi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, saat 10.45'te başladı.
Görüşme basına kapalı devam ediyor.
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