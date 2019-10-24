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Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
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ile arasındaki mutabakat muhtırasının ardından , ’nin kuzeyinde devriye görevi yaptı. Öte yandan, kırsalına Türk bayrağı ile Suriye Milli bayrağı dikildi.

Savunma Bakanlığı, ile Rusya arasındaki mutabakat muhtırası gereği polisi ile devriye turlarına başlandığını duyurdu. Rusya yapılan açıklamada, "22 Ekim'de Soçi'de Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırasına uygun olarak, bugün Rus askeri polisi, ilk defa 'nin kuzeyinde belirlenmiş rotada devriye gezdi" ifadeleri yer aldı.

Suriye'de devriye gezen Rus polisinin görüntüleri yayınlandı SURİYE'DE DEVRİYE GEZEN RUS POLİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

TUR ATTILAR

'nin bu devriye gezileri ile ilgili görüntüler de yayılmaya başladı. Buna göre Rus Devriye Polisi'nin mutabakat muhtırası çerçevesinde belirlenen noktalarda zırhlı araçlarla tur attığı görüldü.

TÜRK BAYRAĞI DİKİLDİ

Öte yandan, kırsalına Türk bayrağı ile Suriye Milli bayrağı dikildi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı Tel Abyad kırsalında Kırmasa köyüne Türkmen Tugayı tarafından Türk ve Suriye Milli Ordusu bayrağı dikildi.

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