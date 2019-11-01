MSB'den "Türk-Rus devriyesi" hakkında önemli açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Türk-Rus devriyesi hakkında açıklama yaptı. Bakanlık devriyenin 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildiğini duyurdu. Bakanlık yapılan ilk ortak devriyenin de sonra erdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı "Soçi Mutabakatı" kapsamında yapılan Türk-Rus devriyesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında Türk-Rus devriyesinin devriyenin 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildiğini ifade etti. Bakanlık yapılan ilk ortak devriyenin de sonra erdiğini duyurdu.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

Milli Savunma Bakanlığı: Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamıştır.

8 ZIRHLI ARAÇ...

Devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir.''

GERİ DÖNÜYORLAR

Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.