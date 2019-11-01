MSB'den "Türk-Rus devriyesi" hakkında önemli açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Türk-Rus devriyesi hakkında açıklama yaptı. Bakanlık devriyenin 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildiğini duyurdu. Bakanlık yapılan ilk ortak devriyenin de sonra erdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı "Soçi Mutabakatı" kapsamında yapılan Türk-Rus devriyesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık açıklamasında Türk-Rus devriyesinin devriyenin 1 insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edildiğini ifade etti. Bakanlık yapılan ilk ortak devriyenin de sonra erdiğini duyurdu.
İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
Milli Savunma Bakanlığı: Soçi mutabakatı kapsamında, ilk devriye faaliyeti bugün 12.00 itibarıyla başlamıştır.
8 ZIRHLI ARAÇ...
Devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısında kalan bölgede 1 insansız Hava Aracı refakatinde 8 zırhlı aracın iştiraki ile icra edilmektedir.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Telabyad'da YPG/PKK'lı teröristlere ait el yapımı patlayıcı imalathanesi kullanılamaz hale getirilmiş, 1 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir.
Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 400'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde ile bomba yüklü bir araç etkisiz hale getirilmiştir.''
GERİ DÖNÜYORLAR
Askeri kaynaklar, TSK tarafından Rasulayn ve Telabyad'da her türlü tedbirin alındığını gören Suriyelilerin süratle o bölgelere döndüğünü, Türk-Rus ortak devriyesinin Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasında yürütüldüğünü bildirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
- Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
- İşte hainlerin korkulu rüyası: Özel Hareket polisleri...
- Evlat nöbetindeki aileler: Gözümüzde yaş kalmadı
- O ismin cezası onandı!
- Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye
- Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti
- Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi...
- Teslim olan teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
- "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...