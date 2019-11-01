Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı. Çavuşoğlu, Suriye konusunda değindi ve "Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı.
Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Rusya ve ABD ile varılan anlaşma hakkında, "Biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Harekatı yapmasaydık masada da güçlü olmazdık. Biz her zaman diplomasiden yana ve çözümden yanayız. Biz her zaman sözümüzü tutarız ve muhataplarımızdan da sözlerini tutmasını isteriz. Kalıcı bir barışı Suriye'de Türkiye olarak istiyoruz " dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte hainlerin korkulu rüyası: Özel Hareket polisleri...
- Teslim olan teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu
- Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi
- Bakanlıktan flaş "devriye" açıklaması
- Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi...
- "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"
- Evlat nöbetindeki aileler: Gözümüzde yaş kalmadı
- Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti
- Emine Erdoğan "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programında konuştu
- Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye
Daha Fazla Gör
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...