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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı , Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı. Çavuşoğlu, Suriye konusunda değindi ve "Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi." dedi.

Dışişleri Bakanı , Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Rusya ve ABD ile varılan anlaşma hakkında, "Biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Harekatı yapmasaydık masada da güçlü olmazdık. Biz her zaman diplomasiden yana ve çözümden yanayız. Biz her zaman sözümüzü tutarız ve muhataplarımızdan da sözlerini tutmasını isteriz. Kalıcı bir barışı Suriye'de Türkiye olarak istiyoruz " dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü... DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: TÜRKİYE SAHADA VE MASADA GÜÇLÜ...


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