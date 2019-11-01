Okullar ne zaman ara tatil yapacak? Ara tatil ne zaman başlıyor? Kasım tatili ne zaman?
2019 ara tatil ne zaman olacak? sorusunun cevabı merak edilen konular arasında ilk sıralarda yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 çalışma takvimini yayımlandı. Yeni tatil takvimi ile öğrenciler için dinleme ve dersleri için daha geniş vakit ayırma imkanı sunuluyor. İlk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Öğrenciler ve veliler 2019 ara tatil ne zaman olacak, Okullar ne zaman tatil? sorusuna yanıt arıyor. İşte Kasım ara tatil tarihleri...
2019 ara tatil ne zaman olacak? sorusu arama motorunda hem veliler hem öğrenciler tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Kasım ayının gelmesi ile birlikte ilk tatilin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 okul tatil günlerini duyurdu. Ara tatiller toplam 9 gün yapılacak. tatil için geri sayım başladı. 2019 ara tatil ne zaman olacak? sorusunun yanıtı ve Kasım ara tatil tarihleri haberimizde..
2019 ARA TATİL NE ZAMAN OLACAK?
2019-2020 eğitim-öğretim takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu takvime göre de okulların tatil olacağı tarihler açıklandı. Ara tatil ve dönem tatil tarihleri haberimizde..
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