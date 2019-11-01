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Teslim olan teröristten Diyarbakır annelerine destek mektubu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
TESLİM OLAN TERÖRİSTTEN DİYARBAKIR ANNELERİNE DESTEK MEKTUBU

Terör örgütü 'dan kaçarak teslim olan terörist Ş.G, bulunduğu cezaevinden, 60 gündür evlat nöbeti tutan annelerine mektup yazarak destek oldu. Mektupta, Diyarbakır annelerinin eylemine destek verdiğini belirten Ş.G, "Günlerdir evlatları için nöbette olan tüm anne ve babalar, her şeyden önce onurlu ve haklı bulduğum eyleminizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun." diye yazdı.

Dağa kaçırılan çocukları için İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan annelerinin evlat nöbeti, 60'ıncı gününde devam ediyor.

Terör örgütü 'dan kaçıp teslim olduktan sonra tutuklanan terörist Ş.G, cezaevinden, 60 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine mektup gönderdi.

"ÇOK ŞÜKÜR KAÇIP DEVLETE TESLİM OLDUM"

Mektupta, Diyarbakır annelerinin eylemine destek verdiğini belirten Ş.G, "Günlerdir evlatları için nöbette olan tüm anne ve babalar, her şeyden önce onurlu ve haklı bulduğum eyleminizi ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Allah yardımcınız olsun. Evlatlarınız için yaşamış olduğunuz ayrılığın ve bununla beraber acınızın tarifi elbette mümkün değildir. Çünkü yıllar önce ben de sizin evlatlarınız gibi terör örgütünün tuzağına düşmüştüm ve aileme acı yaşatılmıştı. Çok şükür kaçıp devlete teslim oldum." ifadelerini kullandı.

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"TÜM BUNLARI SÖZDE ÖZGÜRLÜK HAREKETİ ADI ALTINDA KÜRTLERİ KANDIRARAK YAPTI"

Terör örgütü PKK'nın özellikle Doğu ve Güneydoğu'da halka zulümden başka bir şey sunmadığını dile getiren Ş.G, "Terör zulmünden dolayı çok acılar yaşandı. Terör örgütü, Kürtlerin yoğun yaşadığı bölgede okulları yaktı, öğretmenleri şehit etti, çocuk ve yaşlı demeden insanları katletti, karakol basıp askeri şehit etti. Tüm bunları sözde özgürlük hareketi adı altında Kürtleri kandırarak yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Diyarbakır annelerinin eyleminin haklı olduğunu belirten Ş.G, mektubunda, "Değerli anne ve babalar, teröre ve onun destekçilerine bir darbe de siz vurdunuz. Hacire Anne ile başlayan bu mücadeleyi devam ettirdiniz. Bu onurlu ve şerefli mücadelenizin sonunda evlatlarınızı terörün elinden alarak bu ülkeye getireceğinize inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

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MEKTUP DİYARBAKIR ANNELERİNİ DUYGULANDIRDI

Oturma eylemini 60 gündür sürdüren aileler de mektubun kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Dağa kaçırılan oğlu Vedat için oturma eyleminde bulunan Şehmus Kaya, "Mektubun içeriğinde kandırıldığını, onlara katıldığını ifade ediyor. İnşallah bu mektup herkese örnek olur. İnşallah buradaki ailelerin, annelerin, babaların çocukları da bir fırsat bulup kaçar, devlete sığınır." diye konuştu.

Annelerden Mevlüde Üçdağ da teslim olan Ş.G'nin, mektubuyla acılarına ortak olduğunu anlattı.

Oğlu Ramazan'a seslenen Üçdağ, "Oğlum Ramazan eğer beni görüyorsan, sesime kulak ver. Ne olursun o silahlarını al göm. Devlet güçlerimize teslim ol, devletimiz güçlüdür, o seni kurtarıp ailene teslim eder. Oğlum bak, orada bir kişi terör örgütüne katılmış ama pişmanlığını dile getiriyor. Diyor ki 'Dağda değilim, hapishanedeyim, ileride çıkacağım, aileme kavuşacağım.' Oğlum gelip pişmanlıktan faydalanırsan devletim seni hapse atmayacaktır, bizim elimize verecektir. Kimse seni kandırmasın, kapım sonuna kadar açık." ifadelerini kullandı.

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş da mektupla umutlarının daha da arttığını ifade etti.

İnançlarının daha da kuvvetlendiğini belirten Altıntaş, "Birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirdi, bu tür mektupları bekliyoruz. Dağdakiler gerçeği er veya geç göreceklerdir, gelip teslim olacaklardır. Bu mektuptan cesaret alıp, inançlarını değiştirip gerçeği göreceklerdir. Bu mektubun onlara ışık olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

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