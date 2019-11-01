Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi!
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Erdoğan camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi.Başkan Erdoğan'a kendisine seslenen Meliha Sarı'yı yanına çağırarak mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından çıktıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek geçti.
Cuma namazında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte hainlerin korkulu rüyası: Özel Hareket polisleri...
- Metro tacizine tepki çığ gibi büyüyor
- Erdoğan'dan şehit Sarıcan'ın ailesine taziye
- Evlat nöbetindeki aileler: Gözümüzde yaş kalmadı
- Adil Öksüz soruşturmasında önemli gelişme
- Ekrem İmamoğlu Fransa'da Türkiye'yi şikayet etti
- Sözde imamın kızı elebaşını tanımadığını söyledi
- Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi...
- O ismin cezası onandı!
- "Yolumuzdan dönmeyeceğiz"
Daha Fazla Gör
- Bakan Berat Albayrak'tan Jeffrey Sachs paylaşımı
- Özel Hareket polisleri 'Sınır Kartalları' nöbette! Hainlere göz açtırmıyorlar...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı
- İran'ın otomotiv devi Khodro Company Türkiye'de fabrika kuracak
- FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım edenler hakkında flaş gelişme
- MSB açıkladı: İkinci Rus Askeri Heyeti Ankara’ya geliyor
- SON DAKİKA: Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Rus mevkidaşı Gerasimov arasında önemli görüşme
- Konya'da kan donduran olay! Boğazını kestikten sonra cesedini su kuyusuna attılar
- Steve Cohen'den "Türkiye" itirafı
- Çankırı'da DEAŞ operasyonu! Bağdadi'nin özel hizmetini yapan kişi yakalandı
- Kandil ve Haftanin'e flaş operasyon: 3 PKK'lı terörist...
- HDP'li Caziye Duman gözaltına alındı