01 Kasım 2019, Cuma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019 Güncelleme Tarihi: 01.11.2019
ERDOĞAN'A CUMA NAMAZI ÖNCESİ BU MEKTUBU VERDİ

Cumhurbaşkanı , cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. Erdoğan camiye girdiği sırada isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi.

Başkan Erdoğan'a kendisine seslenen 'yı yanına çağırarak mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cuma namazı öncesi bu mektubu verdi! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A CUMA NAMAZI ÖNCESİ BU MEKTUBU VERDİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından çıktıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek geçti.



Cuma namazında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

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