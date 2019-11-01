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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit İsmail Sarıcan'ın ailesine taziye mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.11.2019
ERDOĞAN'DAN ŞEHİT SARICAN'IN AİLESİNE TAZİYE

Cumhurbaşkanı , sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu olan Uzman Çavuş 'ın ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı , bölgesinde olan Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş 'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Şehit Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan Hatay'da toprağa verildi ŞEHİT VETERİNER UZMAN ÇAVUŞ İSMAİL SARICAN HATAY'DA TOPRAĞA VERİLDİ
Resulayn şehidi İsmail Sarıcan'ın naaşı memleketine uğurlandı RESULAYN ŞEHİDİ İSMAİL SARICAN'IN NAAŞI MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'den flaş açıklama: Barış Pınarı Harekatı sırasında tespit ettik SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: BARIŞ PINARI HAREKATI SIRASINDA TESPİT ETTİK



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