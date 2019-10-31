HSK kararnameyi tamamladı! 307 hakim ve savcının yeri değişti
Gelen son dakika haberine göre; HSK'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.
Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı. HSK'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede merak edilen görevlere atanan isimler de belli oldu. Kararname, 256 Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı ile 51 İdari Yargı Hakim ve Savcısını kapsıyor.
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BURSA'YA ATAMA
Bursa C.umhuriyet Başsavcılığı'na aynı adliyenin Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na ise İdris Kiziroğlu getirildi.
İSTANBUL ADLİYESİ'NE BAŞSAVCI VEKİLİ...
İstanbul'da FETÖ ile mücadelede başarılı soruşturmalar yapan Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, İzmir Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Adliyesi'ne yeni başsavcı vekili getirilmedi.
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