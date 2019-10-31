31 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

HSK kararnameyi tamamladı! 307 hakim ve savcının yeri değişti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
307 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ!

Gelen son dakika haberine göre; 'nin mazeret kararnamesi ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti.

Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı. 'nın resmi sitesi üzerinden yayınlanan kararnamede merak edilen görevlere atanan isimler de belli oldu. Kararname, 256 Adli Yargı Hakim ve ile 51 İdari Yargı Hakim ve Savcısını kapsıyor.

GÖREV YERİ DEĞİŞEN HAKİM VE SAVCILARIN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BURSA'YA ATAMA

C.umhuriyet Başsavcılığı'na aynı adliyenin Başsavcı Vekili Gökhan Şen atandı. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na ise İdris Kiziroğlu getirildi.

ADLİYESİ'NE BAŞSAVCI VEKİLİ...

İstanbul'da ile mücadelede başarılı soruşturmalar yapan Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, İzmir Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Adliyesi'ne yeni başsavcı vekili getirilmedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN