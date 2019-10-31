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Son dakika: Eren Erdem hakkında karar verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
EREN ERDEM HAKKINDA KARAR VERİLDİ

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP eski Millletvekili ve Parti Meclisi üyesi 'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan 'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermiş ve Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP eski Millletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

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