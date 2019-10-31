Son dakika: Eren Erdem hakkında karar verildi
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP eski Millletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermiş ve Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı.
TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ
İstanbul Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP eski Millletvekili ve Parti Meclisi üyesi Eren Erdem'in infaz süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.
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