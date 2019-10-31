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Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerini tanıttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019
BAKAN DUYURDU! TÜM ÖĞRETMENLERİ İLGİLENDİRİYOR

Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.

Dünyaca ünlü Türk modacılar Ayşe ve , bir erkek modeli, iki farklı kesimde kadın modeli olmak üzere öğretmenler için yeni önlükler tasarladı. Önlükler, 'daki birçok okulda görev yapan öğretmenler tarafından birinci dönem denecek ve alınan geri dönüşlere göre tasarım üzerinde revizyonlar yapılarak ikinci döneme hazır hale getirilecek.

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