HSK 307 hakim ve savcının yeri değiştirdi! İşte isim isim o liste

Yargı camiasının bir süredir merakla beklediği Mazeret Kararnamesi, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nce yayınlandı. Resmi site üzerinden yayınlanan kararname ile 256 adli yargı hakim ve savcısı ile 51 idari yargı hakim ve savcısının görev yeri değişti. İşte isim isim görev yeri değişen hakim ve savcıların listesi.