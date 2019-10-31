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Bakanlık duyurdu: Van'da PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.10.2019
BAKANLIK DUYURDU! YOK EDİLDİLER

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında; kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, / terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan “KIRAN-Şehit ” operasyonunda;  2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişlerİ Bakanlığı, 'da, / terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan 'KIRAN-Şehit ' operasyonunda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TESPİT EDİLMESİ MAKSADIYLA"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, jandarma komando, jandarma özel harekat timlerince, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla başlatılan 'KIRAN-Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu' operasyonunda; 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Öte yandan, bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi.

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