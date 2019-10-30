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Fransa Ulusal Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal karar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.10.2019
FRANSA'DAN SKANDAL BARIŞ PINARI HAREKATI KARARI

Fransa Ulusal Meclisi, 'nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı 'nı kınayan karar tasarısını kabul etti.

'te 121 "evet" oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı.

Tasarıda, 'nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi.

"Fransa'nın SDG ismini kullanan terör örgütü 'ye sonsuz desteğini yinelediği" kaydedilen tasarıda, harekatın 'ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

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