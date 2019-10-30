Türkiye'den ABD ve Rusya'ya uyarı: Sızma olursa vururuz

Türkiye ile Rusya'nın Soçi mutabakatında teröristlere verilen 150 saatlik geri çekilme süresi dün doldu. ABD ile Ankara, Rusya ile de Soçi mutabakatları sonrasında Türkiye'nin güney sınırı boyunca güvenli bir bölge oluşturulması Rusya ve ABD'nin verdiği yazılı güvencelerle sağlandı. Diplomatik kaynaklar, '"Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 kilometre bizim kırmızı çizgimizdir'' dedi.

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı ile saha ve masa olmak üze iki temel enstrümanı devreye soktu. Diplomatik kaynaklar, ''Sahada iyi işler çıkarıldığı için masaya güçlü oturduk. Sadece Barış Pınarı değil daha önce yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı dahil. Bu harekatların toplamı bizim masadaki argümanlarımızı güçlendirdi, işimizi kolaylaştırdı'' değerlendirmesi yaptı. Diplomatik kaynaklar, ''Bugün yapılacak anayasa komitesi toplantısına da elimiz çok güçlü ve kartlarımız sağlam gidiyoruz. ABD ve Rusya ile sağladığımız mutabakatı bizim önerimiz ve taslak metnimiz üzerinden oldu'' dedi.

"SIZMA OLURSA VURURUZ"

Diplomatik kaynaklar, ' 'YPG'nin 30 km içeriye çekilmesi, sınırlarımızda bir terör devleti olasılığını tümüyle ortadan kaldırdık. Tarif ettiğimiz bölgeye sızma olursa vururuz. Bunu ABD ve Rusya'ya da söyledik. 30 km bizim kırmızı çizgimizdir'' diyerek Türkiye'nin kararlılığını bir kez daha yineledi.

Terör örgütünün 30 km derinlikte yeni bir oluşuma gitmesi, bölgedeki demografik yapıyı bozmaya çalışmasının hatırlatılmasına ise aynı kaynaklar, "Çekildikleri bölgedeki demografik yapıyı bozma girişimleri, çekildikleri bölge Arap nüfusun yoğun olduğu bir bölge, defacto bir bölünme ihtimaline ise rejim izin vermeyecektir. Bunun garantisini Ruslar da bize iletti" cevabını verdi.

KIRMIZI ÇİZGİLER

ABD ve Rusya ile Barış Pınarı Harekatı statükosunun korunması ile derinlik ve uzunluk konusundaki maddeler üzerinde çok uzun müzakereler yapıldı. Türkiye Ankara ve Soçi'de yapılan uzun müzakereler sonrasında kırmızı çizgilerini iki tarafa da kabul ettirdi.



Diplomatik kaynaklar iki anlaşmayı da ''Mutabakatlardan sonra Barış Pınar Harekatı'nın bizim açımızdan zaten tartışmasız olan meşruiyeti dünyada da kabul gördü. Artık Türkiye ile başta Almanya ve Fransa olmak üzere AB ülkeleri, Barış Pınarı Harekatı ve güvenlikli bölge önerilerimizi kabul ederek masaya oturmak istiyorlar'' dedi.

"OYUN BOZULDU"



Kaynaklar, ''ABD ve Ruslarla yaptığımız anlaşma oyunu bozdu. Almanya, Fransa ve İngiltere görüşmek için sıraya girdiler. Büyük oyun sınır hattımız boyunca YPG kontrolünde bir devletçik oluşturmaktı. Ancak şimdi böyle bir olasılık artık yok'' tespiti yaptı.

RUSYA: ÇEKİLME TAKVİMDEN ÖNCE TAMAMLANDI



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, YPG/ PKK'nın Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölgeden çekilmesinin takvimden önce tamamlandığını açıkladı. Şoygu, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, "Silahlı unsurların güvenlik koridorunun oluşturulması gereken bölgeden çekilmesi, belirlenen takvimden önce tamamlandı. Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları buraya girdi" ifadelerini kullandı.