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SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON

SON DAKİKA HABERi... 'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı karar verilen 55 zanlıdan 35'i gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda şüphelilerden 35'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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