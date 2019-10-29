Denizli'de FETÖ operasyonu: 9 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı. Örgüte yardım ettikleri ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen zanlıların adreslerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi.
Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 9'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı oldukları belirlenen 5 kişinin de aralarında bulunduğu 19 şüpheli yakalandı. Örgüte yardım ettikleri ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları öne sürülen zanlıların adreslerinde örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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