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Muş’ta terör operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
MUŞ’TA TERÖR OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince / terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda teröristlere ait sığınaklar bulunarak mühimmatlar ele geçirildi.

Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında / terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda; 'Barış Pınarı Harekâtı' ile ilgili terör örgütü propagandası yapan 45 şahıs tespit edilerek, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. EYP yapımında kullanılan 87 adet tüp ve elektrik kablosu, çok miktarda mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi, muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirilmiş olup, ayrıca terör örgütünce kullanılan 5 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.

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