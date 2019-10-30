Muş’ta terör operasyonu
Giriş Tarihi: 30.10.2019
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda teröristlere ait sığınaklar bulunarak mühimmatlar ele geçirildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca 1 - 22 Ekim 2019 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde icra edilen operasyonlarda; 'Barış Pınarı Harekâtı' ile ilgili terör örgütü propagandası yapan 45 şahıs tespit edilerek, haklarında adli tahkikat başlatılmıştır. EYP yapımında kullanılan 87 adet tüp ve elektrik kablosu, çok miktarda mühimmat, 625 kilogram gıda malzemesi, muhtelif miktarda dijital materyal ele geçirilmiş olup, ayrıca terör örgütünce kullanılan 5 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kuzey Ege Otoyolu'nun 91 kilometrelik bölümü açıldı
- Devlet Bahçeli'den ABDy'e tepki!
- PKK şüphelileri sınırda yakalandı
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandılar
- HDP il binası önünde 'kamera' gerginliği
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- TBMM'den ABD'ye karşı ortak bildiri!
- Özel ekiple korunuyordu! Yakalandı...
- Tüm sürücüler dikkat! Yarın son gün
Daha Fazla Gör
- PKK şüphelileri Türkiye-Yunanistan sınırında yakalandı
- Türkiye - Suriye sınırında patlama!
- AK Parti MKYK'da değişiklik
- Ankara'da 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlı tren kazası ile ilgili flaş haber
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük kongrede kendimizi yenileyecek ve enerjimizi tazeleyeceğiz
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fransa'ya sert tepki: Ey Fransa, sen önce bunun bedelini öde!
- Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır
- SON DAKİKA: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den ABD'nin skandal tasarısına yanıt
- SON DAKİKA: FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon
- DEAŞ'ın 5 numarası İsmail el İthavi Sakarya'daki bu evde yakalandı!
- SON DAKİKA: ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
- Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe