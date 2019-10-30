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Adnan Oktar suç örgütü davasında flaş gelişme: Bütün tahliye talepleri reddedildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME!

organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 24. duruşması bugün görüldü. Duruşmada davada yargılanan sanıklar hakkında bütün tahliye talepleri reddedildi.

organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 24. duruşması bugün görüldü. Duruşmada davada yargılanan sanıklar hakkında bütün tahliye talepleri reddedildi.

171 SANIK İLE AVUKATLARI KATILDI

30. , Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 171 sanık ile avukatları katıldı. Davada birçok sanığın tahliye talepleri oldu.

REDDEDİLDİ

Bugün 24. duruşması gerçekleştirilen davada tahliye talebi olan bütün sanıkların talepleri reddedildi.

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