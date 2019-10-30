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Milli Savunma Bakanlığı: Rus heyet ile görüşmeler tamamlanmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara’ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde yapılacak askerî faaliyetleri planlamak üzere Ankara'ya gelen Rus Askerî Heyeti ile 28-30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan görüşmeler tamamlanmıştır." bilgisi paylaşıldı.


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