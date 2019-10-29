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ABD'nin skandal kararına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan tokat gibi yanıt!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.10.2019
ABD'NİN SKANDAL KARARINA DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN TOKAT GİBİ YANIT!

 Kongresi'nin alt meclisi Temsilciler Meclisi, sözde "Ermeni soykırımı" iddialarını resmi olarak tanıyan yasa tasarısını kabul etmesine Dışişleri Bakanı 'ndan tokat gibi yanıt geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, ''Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar'' ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu paylaşımında ''#BarışPınarıHarekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılara sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacaklarını sananlar yanılıyorlar.Tarihi siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı; Hükümetimizin ve Halkımızın gözünde yok hükmündedir!'' ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA!

Dışişleri Bakanlığı: Barış Pınarı Harekatımız gerekçe gösterilerek ülkemize yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa tasarısının bugün (29 Ekim) Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini şiddetle kınıyoruz.

ABD'den skandal karar! Sözde Ermeni soykırımını kabul ettiler ABD'DEN SKANDAL KARAR! SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMINI KABUL ETTİLER

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