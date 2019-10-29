Terör örgütü YPG'nin çekilmesi için 150 saat doldu! Teröristler görüldükleri yerde yok edilecek

Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim'de yapılan Soçi Mutabakatı'nda terör örgütü YPG'nin 30 kilometre güneye çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre bugün saat 18.00'da doldu. Terör örgütü PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmiş, ardından da heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmeler sonucunda da 10 maddelik Soçi Mutabakatı imzalanmıştı.

Verilen sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." dedi.

SÜRE DOLDU

Mutabakata göre, terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doldu. Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanan sürenin ardından Türkiye-Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor. Terör örgütü PKK/YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

ÇEKİLMEZLERSE...

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 150 saatin sonunda terör örgütü YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

RUS ASKERİ HEYET ANKARA'DA

Sahadan gelen bilgiler çekilmenin devam ettiği yönünde. Çekilme süreci devam ederken görüşme trafiği de hızlandı. Geniş kapsamlı bir Rus askeri heyeti Ankara'ya geldi. Milli Savunma Bakanlığında kapsamlı görüşmeler yapılıyor. Sahadaki son durum ve Soçi Mutabakatını denetlemek üzere kurulacak mekanizmanın yapısı yer alıyor.