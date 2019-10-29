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Terör örgütü YPG'nin çekilmesi için 150 saat doldu! Teröristler görüldükleri yerde yok edilecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
150 SAAT DOLDU! İŞTE SON DURUM

ile arasında 'de yapılan 'nda terör örgütü 'nin 30 kilometre güneye çekilmesi için tanınan 150 saatlik süre bugün saat 18.00'da doldu. Terör örgütü /YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

Başkan , 'de 'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı ile bir araya gelmiş, ardından da heyetler arası yapılan toplam 6 saatlik görüşmeler sonucunda da 10 maddelik imzalanmıştı.

Verilen sürenin dolmasına dakikalar kala Rusya'dan flaş bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilmesi planlanandan erken tamamlandı." dedi.

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SÜRE DOLDU

Mutabakata göre, terör örgütü YPG'nin sınırından 30 kilometre derinliğe çekilmesi için tanınan süre bugün doldu. Türkiye saati ile 18.00'da tamamlanan sürenin ardından Türkiye-Suriye sınırındaki 10 km derinlikteki bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri ile Rusya ordusuna bağlı birliklerin ortak devriye faaliyetlerine başlamaları bekleniyor. Terör örgütü /YPG unsurları tamamen çekilmezse görüldükleri yerde anında etkisiz hale getirilecekler.

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ÇEKİLMEZLERSE...

Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada 150 saatin sonunda terör örgütü YPG'nin sınırın 30 km güneyine çekilmemesi halinde Türkiye'nin operasyonlara kaldığı yerden devam edeceğini ifade etmişti. Erdoğan, "150 saat sonunda burası teröristlerden temizlenmezse ondan sonra bu işi biz ele alacağız ve bütün temizliği biz yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

RUS ASKERİ HEYET ANKARA'DA

Sahadan gelen bilgiler çekilmenin devam ettiği yönünde. Çekilme süreci devam ederken görüşme trafiği de hızlandı. Geniş kapsamlı bir Rus askeri heyeti 'ya geldi. kapsamlı görüşmeler yapılıyor. Sahadaki son durum ve Soçi Mutabakatını denetlemek üzere kurulacak mekanizmanın yapısı yer alıyor.

Milli Savunma Bakanlığından Türkiye-Rusya çalışmalarına ilişkin açıklama MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TÜRKİYE-RUSYA ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

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