Son dakika: Rusya: YPG'nin çekilmesi tamamlandı
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
Rusya Savunma Bakanlığı, Soçi Mutabakatı çerçevesinde son gelişmeleri paylaştı, Rusya Savunma Bakanlığı, "YPG'nin çekilmesi planlanandan daha erken tamamlandı." açıklamasını yaptı.
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