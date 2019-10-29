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Son dakika: Rusya: YPG'nin çekilmesi tamamlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
RUSYA ÇEKİLME TAMAMLANDI

, Soçi Mutabakatı çerçevesinde son gelişmeleri paylaştı, Rusya Savunma Bakanlığı, "'nin çekilmesi planlanandan daha erken tamamlandı." açıklamasını yaptı.

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