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NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
NATO'DAN 29 EKİM MESAJI!

, Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılını kutladı. NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkçe, "" ve ittifakın sloganı olan "Biz 'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR

NATO'ya kuruluşunun hemen ardından 1952'de üye olan , ittifaka 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.

Oktay Kaynarca’dan sosyal medyayı sallayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı OKTAY KAYNARCA’DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI PAYLAŞIMI
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