NATO'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Giriş Tarihi: 29.10.2019
NATO, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yılını kutladı. NATO, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Müttefik ülke Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.
Türkçe, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" ve ittifakın sloganı olan "Biz NATO'yuz" etiketleriyle paylaşılan mesajda, NATO'nun su altı kurtarma tatbikatlarında görev alan bir Türk deniz astsubayının hikayesine yer verildi.
ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR
NATO'ya kuruluşunun hemen ardından 1952'de üye olan Türkiye, ittifaka 2'nci büyük ordu olarak önemli katkılar sağlıyor.
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