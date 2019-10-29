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Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019
TÖRENDE KORKU DOLU ANLAR!

'nın İnegöl ilçesinde, engelli , 29 Ekim dolayısıyla düzenlenen törende şiir okumak için beklerken fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye götürülen İsmail Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

İnegöl'de, 'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Kaymakam Şükrü Görücü, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

YERE YIĞILDI

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Görücü, konuşma yaptı. Bu sırada şiir okumak için ayakta bekleyen, engelli , bir anda fenalaşarak, yere yığıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Karadağ'a, ilk müdahaleyi kaymakamın koruma polisleri yaptı. Karadağ, daha sonra tören alanında bulunan sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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