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Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.10.2019
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

MSB: Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.

detaylar gelecek...

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