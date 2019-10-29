Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama
Giriş Tarihi: 29.10.2019
MSB: Rasulayn’ın güneydoğusunda arama/tarama/keşif/emniyet faaliyeti sırasında Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi sağ olarak ele geçirilmiştir. Konu incelenmekte olup, aynı zamanda Rusya Federasyonu makamları ile koordine edilmektedir.detaylar gelecek...
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