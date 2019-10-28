Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede atanan Uğur Bulut olduğu tespit edildi.
Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede atanan Uğur Bolat olduğu tespit edildi.
Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, 30 bin TL ödülle gri kategoride aranan Uğur Bolat olduğu belirlendi.
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