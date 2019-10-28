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Tunceli'de etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
TUNCELİ'DE ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede atanan Uğur Bulut olduğu tespit edildi.

'de etkisiz hale getirilen teröristin gri listede atanan olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçlerince Tunceli kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, 30 bin TL ödülle gri kategoride aranan Uğur Bolat olduğu belirlendi.

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