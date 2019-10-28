BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek
Gelen son dakika bilgisine göre; BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi.
Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Cenevre'de yapılacak Suriye Anayasa Komitesi toplantı öncesi Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları'yla görüşme yapacağını teyit etti.
GÖRÜŞECEKLER
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi.
ÇALIŞMALAR ÖNCESİ TARİHİ TEMASLAR
Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının, Suriye Anayasa Komitesi devreye girmeden önce ilerideki çalışmalarına destek vermek için Cenevre'de üçlü görüşme planladıkları bildirilmişti.
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