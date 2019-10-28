28 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
CENEVRE'DE KRİTİK ZİRVE! MASADA TÜRKİYE DE VAR

Gelen son dakika bilgisine göre;   Geir O. Pedersen, yarın akşam , ve 'de bir araya geleceğini bildirdi.

Geir O. Pedersen, 'de yapılacak Suriye Anayasa Komitesi toplantı öncesi , İran ve Dışişleri Bakanları'yla görüşme yapacağını teyit etti.

GÖRÜŞECEKLER

Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, yarın akşam Türkiye, Rusya ve Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya geleceğini bildirdi.

ÇALIŞMALAR ÖNCESİ TARİHİ TEMASLAR

Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanlarının, Suriye Anayasa Komitesi devreye girmeden önce ilerideki çalışmalarına destek vermek için Cenevre'de üçlü görüşme planladıkları bildirilmişti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Cenevre'de bir araya gelecek BM SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ TÜRKİYE, RUSYA VE İRAN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA CENEVRE'DE BİR ARAYA GELECEK

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN