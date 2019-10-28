Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Giriş Tarihi: 28.10.2019 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019
Hakkari'de bir araçta 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, kent merkezindeki Pehlivan Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilo 141 gram eroin bulundu.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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