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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Kurtuluş Savaşı'ndan muzaffer çıkan ülkemiz, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile yepyeni bir sayfa açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim tarihinde yaptığı konuşmada, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözleri ile müjdeyi verdi. Atatürk'ün o konuşması aradan geçen 96 yıl boyunca hiç unutulmadı. Her yıl 28 Ekim'de milyonlarca kişi bu sözleri paylaşıyor. 29 Ekim öncesi Atatürk'ün sözleri ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaşılıyor. Sizler için Atatürk'ün en güzel fotoğraflarını derledik. Ayrıca Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu fotoğrafları da derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel Atatürk fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 28.10.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 13:55
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