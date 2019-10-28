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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun! Kurtuluş Savaşı'ndan muzaffer çıkan ülkemiz, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile yepyeni bir sayfa açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 28 Ekim tarihinde yaptığı konuşmada, "Efendiler, yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözleri ile müjdeyi verdi. Atatürk'ün o konuşması aradan geçen 96 yıl boyunca hiç unutulmadı. Her yıl 28 Ekim'de milyonlarca kişi bu sözleri paylaşıyor. 29 Ekim öncesi Atatürk'ün sözleri ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında yoğun şekilde paylaşılıyor. Sizler için Atatürk'ün en güzel fotoğraflarını derledik. Ayrıca Atatürk'ün sözlerinin yazılı olduğu fotoğrafları da derledik. İşte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en güzel Atatürk fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 28.10.2019 13:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 13:55
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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!

29 EKİM ATATÜRK SÖZLERİ

* Cumhuriyet, fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz.

* Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!

Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)


* Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!

* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!

* Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk II, S. 831)

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29 Ekim en güzel Atatürk fotoğrafları! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı en yeni yazılı Atatürk resimleri!

* Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk'ün S.D. II, S. 230)