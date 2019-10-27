Türkiye'den flaş Irak açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığından, Irak'ın başkenti Bağdat ve güneyindeki kentlerde hükümet karşıtı gösterilerde orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın Bağdat ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın vuku bulmasından büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.
Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesinin ümit edildiği vurgulanan açıklamada, gösteriler sırasında hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Trump 'Büyük bir şey oldu' dedi! İşte o görüntüler
- ABD askerlerine saldırı düzenlendi
- ABD'de silahlı saldırı
- DEAŞ'ın lideri Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyon anı
- ABD ile Kuzey Kore arasında ipler geriliyor
- Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem
- Rusya zırhlı araçları Suriye'de
- Avrupa’da Türk düşmanlığı hortladı! Türkiye aleyhinde skandal ifadeler
- Netanyahu'nun ses kaydı ortaya çıktı
- YPG'den kurtarılan ibadethane yeniden açıldı
- Avrupa’da Türk düşmanlığı hortladı! Türkiye aleyhinde skandal ifadeler
- TFF'den Türkiye - İzlanda maçı açıklaması
- Son dakika: Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- ASELSAN sağlıkta bir ilke imza attı! Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi
- Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi
- PKK'ya Pençe Harekatı darbesi
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Bağdadi operasyonu" açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı
- Bakan Fatih Dönmez'den son dakika Doğu Akdeniz ve bor açıklaması
- Bakan Süleyman Soylu: Emniyette arama timleri oluşturulacak
- Meteorolojiden son hava durumu tahmini! 27 Ekim 2019 bugün hava İstanbul'da nasıl olacak?
- İngiltere'nin Essex bölgesindeki dehşette yeni gelişme!
- Terör örgütü YPG'nin korkusu telsiz konuşmalarına böyle yansıdı