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Türkiye'den flaş Irak açıklaması: Endişeyle karşılıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.10.2019
TÜRKİYE'DEN FLAŞ IRAK AÇIKLAMASI: ENDİŞEYLE...

, 'ın başkenti ve güneyindeki kentlerde hükümet karşıtı gösterilerde kullanıldığı yönündeki haberlerin derin endişeyle karşılandığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "'ın ve güney vilayetlerinde gösterilerin yeniden başlamasıyla yaşanan şiddet olayları ve barışçıl göstericilere karşı kullanıldığı yönündeki haberleri derin endişeyle karşılıyoruz. Olaylarda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın vuku bulmasından büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Irak halkının meşru beklentilerini karşılayacak ve ülkede huzur ve istikrarı sağlayacak reformların hayata geçirilebileceği bir ortamın süratle tesis edilmesinin ümit edildiği vurgulanan açıklamada, gösteriler sırasında hayatını kaybeden Iraklılara Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

IRAK'TAKİ GÖSTERİLER
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere tekrar başladı. Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

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