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İstanbul'da deprem meydana geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
İSTANBUL'DA DEPREM MEYDANA GELDİ

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir  meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Detaylar gelecek...

Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

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