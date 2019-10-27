İstanbul'da deprem meydana geldi
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
Detaylar gelecek...
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