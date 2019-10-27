İstanbul'da deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi, merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 13.18 sıralarında merkez üssü Marmara Denizi, Silivri açıkları olan 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 5.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

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