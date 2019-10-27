Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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