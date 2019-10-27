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Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
ÇANAKKALE'DE DEPREM MEYDANA GELDİ

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü verilerine göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 12.17'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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