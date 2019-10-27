"Çukur ve Adana Sıfır Bir dizileri çocuklarımızı zehirliyor"

Bazı dizilerin çocukları zehirlediğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki dizinin ismini verdi. Dizilerin insanların kendi kültüründen de uzaklaştırdığını belirten Soylu, Çukur ve Adana Sıfır Bir dizilerine tepki gösterdi. Soylu, ""Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken, çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemdeki diziler hakkında "çocuklarımızı birileri zehirliyor ve buna maalesef bakıyoruz" dedi.

"LANET BİR DİZİ VAR"

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasında bazı dizilerle ilgili tepkisini de dile getirdi.

Soylu, "Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun bize. Hakikaten lanet. Beni bağışlasınlar, bir de 'Adana 01' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Çocuklarımızı zehirliyor, bu iki dizi. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum, 'Bu üniversite hocaları ne işe yarıyor?' diye, 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye, 'Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar?' diye. Bizim çocuklara öğretmemiz gereken, bambaşka bir şeyken, çocuklarımızı birileri zehirliyor ve buna maalesef bakıyoruz" diye konuştu.