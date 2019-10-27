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Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.

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