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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Siper alan asker detayı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019
SİPER ALAN ASKER DETAYI

'' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, 'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.

Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı '' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.



Yaklaşık 1 saatte 'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile boğazı gözledi. Bir asker de geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü.

Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.

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