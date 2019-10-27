Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Siper alan asker detayı
Giriş Tarihi: 27.10.2019
'AZOV' isimli Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında siper almış şekilde yere uzanan asker dikkat çekti.Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi saat 15.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Geminin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin kıyıyı izlerken bazı askerler de dürbün ile boğazı gözledi. Bir asker de geminin ön bülümünde yatar vaziyette silahıyla siper almış halde görüldü.
Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Akdeniz'e gitmek üzere Marmara Denizine açıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rusya zırhlı araçları Suriye'de
- Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
- Suriye'de destan yazan Mehmetçik için özel arma
- PKK/YPG'den hain tuzak! Bomba yüklü araç...
- "PKK ve HDP birdir, ikisi de terör örgütüdür"
- Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntüledi
- Bağdadi’nin öldürüldüğü iddia edilen operasyonun perde arkası
- Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
- Bakan Soylu'dan Çukur dizisiyle ilgili flaş çıkış
- "Türkiye büyük devletlere örnek olmuştur"
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Beşiktaş ve Galatasaray'ın 11'leri belli oldu
- Son dakika: Tel Abyad'da bomba yüklü aracın imha anı kamerada |Video
- Barış Pınarı Harekatı şehidi Erdoğan Türkel için tören düzenlendi
- Son dakika... İdlib'de Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi |Video
- Son dakika: Başkan Erdoğan Merkel ile görüştü
- Avrupa’da Türk düşmanlığı hortladı! Türkiye aleyhinde skandal ifadeler
- TFF'den Türkiye - İzlanda maçı açıklaması
- Son dakika: Adana'da feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
- ASELSAN sağlıkta bir ilke imza attı! Manyetik Parçacık Görüntüleme Prototip Sistemi
- Son dakika: Çanakkale'de deprem meydana geldi
- PKK'ya Pençe Harekatı darbesi
- Son dakika: Milli Savunma Bakanlığından "Bağdadi operasyonu" açıklaması: ABD tarafından bilgilendirme yapıldı