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Bakan Süleyman Soylu: Emniyette arama timleri oluşturulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA! EMNİYETE YENİ GÜÇ GELİYOR

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı , "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma () gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.

İçişleri Bakanı , "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" bilgisini paylaştı.

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