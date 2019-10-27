Bakan Süleyman Soylu: Emniyette arama timleri oluşturulacak
Giriş Tarihi: 27.10.2019 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyette Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" bilgisini paylaştı.
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