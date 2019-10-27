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İçişleri Bakanı Soylu: Arama timleri kurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.10.2019
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ARAMA TİMLERİ KURULACAK

Antalya'daki AFAD İl Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılan , arama timlerinin oluşturulacağını açıkladı.

, "Emniyet'te Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

Detaylar gelecek...

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