İçişleri Bakanı Soylu: Arama timleri kurulacak
Giriş Tarihi: 27.10.2019
Antalya'daki AFAD İl Müdürleri Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama timlerinin oluşturulacağını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet'te Jandarma Arama Kurtarma (JAK) gibi arama timleri oluşturulacak" ifadelerini kullandı.
Detaylar gelecek...
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