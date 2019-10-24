Kremlin'den Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'deki zirvede iki buçuk saat baş başa görüştüğünü bildirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamasında "Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ve bu görüşmede sadece tercümanlar bulundu. Haritaları incelediler. Her ikisi de sahadaki nüansları çok iyi biliyorlar" ifadelerini kullandı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına, 22 Ekim'de, Erdoğan ve Putin'in Suriye'nin kuzeyi ile ilgili vardığı mutabakat öncesi 6 saati aşkın süren zirvenin detaylarını anlattı.
Her iki liderin Suriye'de sahadaki duruma hakim olduğunu vurgulayan Peskov, "Erdoğan ve Putin iki buçuk saat baş başa oturdu ve bu görüşmede sadece tercümanlar bulundu. Haritaları incelediler. Her ikisi de sahadaki nüansları çok iyi biliyorlar." ifadesini kullandı.
Baş başa görüşmenin ileriki aşamasında savunma bakanları ve diğer uzmanların da davet edildiğini aktaran Peskov, Erdoğan ve Putin'in bizzat mutabakat muhtırası üzerinde değişiklikler yaptığını söyledi. İki liderin, dışişleri bakanlarına bu değişiklerden sonra metinde boş kalan yerleri doldurmaları talimatı verdiğini anlatan Peskov, Rusça, Türkçe ve İngilizce hazırlanan mutabakat metninin dışişleri bakanları tarafından karşılaştırıldığını belirtti.
Peskov bütün bu sürecin 6 saatten fazla sürdüğünü ifade etti.
Ayrıca Türkiye ve Rusya Mutabakat Muhtırası'nın Avrupa açısından da önem arz ettiğine dikkati çeken Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu mutabakat aslında Avrupalıların da çıkarınadır, çünkü sınır terör unsurlarının sızmasından korunuyor, Türkiye'nin güvenliğini sağlıyor. Aynı zamanda daha sonra Avrupa'ya yönelebilecek göç akımını engelliyoruz. Bunun için Avrupa tamamen tatmin olabilir ve olmalıdır. Her şeyden önce bu mutabakattan Kürtler memnun olmalıdır."
Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakat muhtırasının Moskova'nın mı yoksa Ankara'nın mı inisiyatifiyle yapıldığı sorusuna Peskov, "Bu ortak bir çalışmadır." şeklinde cevap verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşı Maas'a yanıt
- Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
- Başkan Erdoğan'dan canlı yayında çarpıcı açıklamalar!
- Gümrüklerde yeni dönem! Yasalaştı
- Başkan Erdoğan büyük desteği açıkladı
- TBMM Avrupa Parlamentosu'nun kararını kınadı
- Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- Terör yuvası Almanya, YPG/PKK'nın faaliyetlerine kayıtsız kalıyor
- YPG/PKK'ya katılan İngiliz teröristle ilgili dikkat çeken karar
- 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Çukurova 41. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?
- Doğu Perinçek: Türkiye tarihi bir fırsat ele geçirdi
- Bakan Berat Albayrak: Tüm saldırılara rağmen böyle önemli bir başarıyı elde ettik
- 2019 Ekim LGS örnek sorular - LGS sayısal ve sözel örnek soru kitapçığı… İşte sorular ve cevap anahtarı!
- 2020 LGS ne zaman yapılacak? MEB son dakika LGS sınav tarihi belli oldu!
- 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor! İşte son kareler...