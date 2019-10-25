25 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
FETÖ'NÜN MEKSİKA İMAMI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Meksika imamı , adliyeye sevk edildi.

bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Karaca, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Karaca, tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN