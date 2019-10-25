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FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
FETÖ'NÜN MEKSİKA İMAMI OSMAN KARACA TUTUKLANDI

Son dakika haberi...'in yurt dışında yakalayarak 'ye getirdiği FETÖ'nün "Meksika imamı" Osman Karaca tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın () yurt dışında yakalayarak 'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Meksika imamı" Osman Karaca'nın, sevk edildiği mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

MİT'in yakaladığı FETÖ'nün sözde Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi |Video MİT'İN YAKALADIĞI FETÖ'NÜN SÖZDE MEKSİKA İMAMI OSMAN KARACA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ |VİDEO

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olan Karaca'nın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri tamamlandı.

Soruşturma savcılığınca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması istemiyle Nöbetçi İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Karaca'nın, sorgu işlemi tamamlandı. Nöbetçi Hakimlik şüphelinin, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Şüpheli Karaca, MİT tarafından yurt dışında düzenlenen operasyonda yakalanmış ve 19 Ekim'de Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi FETÖ'NÜN MEKSİKA İMAMI OSMAN KARACA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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