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25.10.2019

MİT'in yakaladığı FETÖ'nün sözde Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi |Video

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlen operasyonla gözaltına alınan FETÖ'nün sözde Meksika imamı Osman Karaca adliyeye sevk edildi. MİT’in yurt dışında düzenlediği operasyonda yakalanıp Türkiye’ye getirilen FETÖ’nün sözde ‘Meksika imamı’ Osman Karaca, Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün sözde Meksika sorumlusu, 7 gündür Terörle Mücadele Şubesinde ifade veriyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ) sözde Meksika imamı Osman Karaca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca (MİT), 14 Ekim'de Güneydoğu Asya ülkelerinden Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu kaydedilen örgüt imamı, MİT tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edildikten sonra sorguya alındı. Örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u 9 farklı telefon üzerinden kullandığı belirlenen FETÖ'nün sözde Meksika sorumlusunun Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade işlemleri tamamlandı. Osman Karaca, yaklaşık 1 hafta süren sorgusunun ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gabon, Azerbaycan, Kosova, Pakistan, Kazakistan ve Endonezya'nın da aralarında olduğu pek çok ülkede başarılı operasyonlara imza atan MİT, en son 14 Ekim'de Güneydoğu Asya ülkelerinden Kamboçya'da düzenlenen operasyonda örgütün sözde Meksika sorumlusu Osman Karaca'yı yakalayıp Türkiye'ye getirmişti.

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