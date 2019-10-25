AK Parti'den CHP'ye tepki; Mesainizi milli menfaatler için harcayın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs, CHP eski Genel Başkan yardımcısı Erdal Aksünger de PYD hakkındaki açıklamalarına değindi. Dağ, "CHP'li yetkililer mesailerini, Belediye Başkanlarının yalanlarını savunmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerini gözetmek için harcamalıdırlar" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Tunç Soyer, bahsi geçen konularda alenen yalan beyanda bulunarak, milletimizi aldatmaya yönelik tavır takınmıştır. CHP Genel Başkan Yardımcısı ise Belediye Başkanı'nın yalanını örtbas etmek için 'çamur at izi kalsın' politikası gütmektedir. Açıkça görülmektedir ki balık baştan kokmaktadır." dedi.
SES KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, Kıbrıs'ta yayımlanan bir gazetede çıkan açıklamalarına yönelik eleştirileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un "AKP medyası saldırısı" şeklinde yorumlamasına tepki gösterdi.
AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığına ilişkin açıklaması, gerçeklerden uzak ve manipülatif bir açıklamadır." diye konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kıbrıs ile ilgili açıklamalarının, kendi beyanının aksine, 3 yıl önce değil, 10 Ekim günü verdiği bir röportajda yer aldığı, röportajın yayınlandığı gazetenin paylaştığı ses kaydıyla ortaya çıktığına işaret eden Dağ, şunları söyledi:
"Tunç Soyer, bahsi geçen konularda alenen yalan beyanda bulunarak, milletimizi aldatmaya yönelik tavır takınmıştır. CHP Genel Başkan Yardımcısı ise Belediye Başkanı'nın yalanını örtbas etmek için 'çamur at izi kalsın' politikası gütmektedir. Açıkça görülmektedir ki balık baştan kokmaktadır. Gerçekler günün en aydınlık saatinde olduğu kadar ortadayken, yalana dayalı bu tavrın sürdürülmemesi, alenen söylenen yalanlar için milletimizin önünde özür dilenmesi gerekmektedir."
"CHP YÖNETİMİNİN TEPKİ GÖSTERMEMESİ İLGİNÇ"
CHP eski Genel Başkan yardımcısı Erdal Aksünger'in bir televizyon programında, "PYD terör örgütü değildir" açıklamasına yönelik ise Dağ, "Bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nden İzmir Milletvekilliği yapmış ve geçen seneye kadar Genel Başkan Yardımcısı olan Erdal Aksünger, bir televizyon programında açıkça 'PYD terör örgütü değildir' diyebilirken, CHP yönetiminden yetkili bir kişinin 'Sen ne diyorsun? PYD de PKK da YPG de hepsi terör örgütüdür ve ulusal güvenliğimizi tehdit etmektedir' diyerek tepki göstermemesi ilginçtir. CHP'li yetkililer mesailerini, Belediye Başkanlarının yalanlarını savunmak için değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli menfaatlerini gözetmek için harcamalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.
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