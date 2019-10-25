Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Van'da, 15 gün süreyle yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant açma gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için bir takım önlemler alındığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi için bir takım önlemler alındığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını, doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 26 Ekim'den geçerli, 9 Kasım da dahil olmak üzere 15 gün süreyle Van ili sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklandı."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Demirtaş krizi! Birbirlerine girdiler
- Ankara'da FETÖ operasyonu: 39 gözaltı
- Boydak Holding'in yeni ismi belli oldu
- KHK ile meslekten ihraç edilenler! OHAL Komisyonu...
- O FETÖ'cülere gözaltı kararı
- Antalya'da FETÖ/PDY hükümlüsü sahte kimlikle yakalandı
- Bakanlık İmamoğlu’nun yalanını ortaya çıkardı!
- İmamoğlu'na kendi partisi bile isyan etti
- Rusya’dan kritik Suriye açıklaması
- Erdoğan'dan Fransız dergisine suç duyurusu!
- NATO'dan "savunma" açıklaması
- Rusya'dan açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
- Yeni vergi düzenlemesi nasıl olacak? İşte AK Parti'nin değişiklik kanun teklifi...
- Dolar ve Euro ne kadar oldu? 25 Ekim 2019 dolar ve euro kuru...
- KHK ile meslekten ihraç edilenler: OHAL Komisyonunun karar sayısı 92 bin oldu
- 28 Ekim okullar tatil mi? 28 Ekim Pazartesi okullar yarım gün mü?
- Mazlum Kobani kimdir? Terörist Mazlum Kobani gerçek adı nedir?
- ÖSYM sınav takvimi 2020: YKS, KPSS, ALES, DGS ne zaman yapılacak? 2020 sınav tarihleri…
- Son dakika: Van'da askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
- Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm izle! Çukurova 41. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Beşiktaş Braga maçı radyodan dinle! BJK Braga maçı canlı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Braga maçı şifresiz veren kanallar | BJK Braga maçı şifresiz hangi kanalda?