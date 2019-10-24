24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

MSB: Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler Drone'la saldırdı, 5 personel yaralandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI BÖLGESİNDE ALÇAK SALDIRI

,  Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine saldıran /’li teröristlere gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde /'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 askerin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." denildi.

"FAALİYETLER, BİRLİKLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİKTİR"

Bakanlık açıklamasında, "ürk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir" denildi." ifadelerini kullandı.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendi TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN RESULAYN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Resulayn ile Tel Abyad arasındaki yollarda mayın temizliği |Video RESULAYN İLE TEL ABYAD ARASINDAKİ YOLLARDA MAYIN TEMİZLİĞİ |VİDEO
Resulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler RESULAYN KONTROL ALTINA ALINDI! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN