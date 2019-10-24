MSB: Resulayn'da PKK/YPG'li teröristler Drone'la saldırdı, 5 personel yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan güvenlik güçlerine saldıran PKK/YPG’li teröristlere gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 askerin yaralandığını, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.
GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât alanı Resulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce yapılan drone, havan ve hafif silah saldırısında 5 personelimiz yaralanmış, meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılık verilmiştir." denildi.
"FAALİYETLER, BİRLİKLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİKTİR"
Bakanlık açıklamasında, "ürk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekât bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın-el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir" denildi." ifadelerini kullandı.
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