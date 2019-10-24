24 Ekim 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Hakim ve savcıların terfi sonuçları açıklandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
HAKİM VE SAVCILARIN TERFİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu () 2. , 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos dönemi terfi çalışmalarını sonuçlandırdı.

2. , 2019 Ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, olma, puan inceleme sonuçları Kurulun internet sitesinde yayımlanacak.

HSK Başkanvekili Mehmet , sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2 bin 576 adli, 360 idari yargı hakimi ile bin 609 cumhuriyet savcısını kapsayan ağustos terfi çalışmaları sonunda, haklarındaki bilgi ve belgelerden mesleğin birinci sınıfına ayrılacak düzeyde temayüz ettikleri kanaatine varılan 89 adli, 11 idari yargı hakimi ve 40 cumhuriyet savcısının "birinci sınıfa ayrılmasına" karar verildiğini bildirdi.

Terfi çalışması sonucu, 77 adli, 41 idari yargı hakimi ile 35 cumhuriyet savcısının "birinci sınıf olması"nın kararlaştırıldığını ifade eden Yılmaz, birinci sınıfa ayrılan, birinci sınıf olan tüm meslektaşlarını kutladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN