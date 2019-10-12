Resulayn kontrol altına alındı! İşte ilk görüntüler

Fırat'ın doğusundaki teröristlerin temizlenmesi için başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı'nda Resulayn kent merkezine ulaşıldığını belirtti. Gelen görüntülerde Suriye Milli Ordusu'nun Abdullah Öcalan posterlerini imha ettiği ve ABD'nin sözde terörle mücadele için YPG/ PKK'ya verdiği zırhlı aracın ele geçirildiği görülüyor.