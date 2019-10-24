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Erdoğan'dan haritayı kapatmasını rica eden Putin'e: Ne kadar çalıştığımızı görsünler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019
ERDOĞAN'DAN PUTİN'E ÇARPICI CEVAP!

22 Ekim'de Soçi'ye giden ve lideri Putin ile tarihi bir mutabakata imza atan Başkan ile Putin arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler." cevabını verdi.

Fırat'ın doğusunda başlatılan harekat kapsamında 'ya giden Başkan Erdoğan ile arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Basın mensuplarının görüntü aldığını göre Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan'ın Putin'e verdiği cevap ise çok çarpıcıydı.

Erdoğan'dan haritayı kapatmasını rica eden Putin'e: Ne kadar çalıştığımızı görsünler ERDOĞAN'DAN HARİTAYI KAPATMASINI RİCA EDEN PUTİN'E: NE KADAR ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRSÜNLER

PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , 'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: Erdoğan - Putin görüşmesinden yeni görüntüler |Video SON DAKİKA: ERDOĞAN - PUTİN GÖRÜŞMESİNDEN YENİ GÖRÜNTÜLER |VİDEO

HARİTAYI MASAYA KOYDU

Görüşmenin basına kapalı kısmında Başkan Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, 'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.

ÇARPICI CEVAP

Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.

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