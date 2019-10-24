Erdoğan'dan haritayı kapatmasını rica eden Putin'e: Ne kadar çalıştığımızı görsünler
22 Ekim'de Soçi'ye giden ve Rusya lideri Putin ile tarihi bir mutabakata imza atan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler." cevabını verdi.
Fırat'ın doğusunda başlatılan harekat kapsamında Rusya'ya giden Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında dikkat çeken bir diyalog geçti. Basın mensuplarının görüntü aldığını göre Putin, Başkan Erdoğan'ın önündeki haritayı kapatmasını istedi. Erdoğan'ın Putin'e verdiği cevap ise çok çarpıcıydı.
PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör tehdidine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan ile Vladimir Putin arasında gerçekleşen kritik görüşmeye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
HARİTAYI MASAYA KOYDU
Görüşmenin basına kapalı kısmında Başkan Erdoğan, kırmızı dosya içinde yanında götürdüğü, Suriye'de kurulması planlanan güvenli bölge haritasını masaya koydu.
ÇARPICI CEVAP
Bu esnada Putin, basın mensuplarının görüntü aldığını fark edip Erdoğan'dan masada açık duran dosyayı kapatmasını rica etti. Putin'in bu ricasını geri çevirmeyen Erdoğan, "Ne kadar çalıştığımızı görsünler" dedikten sonra dosyayı kapattı.
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