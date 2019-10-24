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Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.10.2019
JANDARMADAN SAHTE MİT'Çİ OPERASYONU

, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ekipleri, bir şebekenin "Sizi işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mağdurlara kendisini Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, , Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.

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