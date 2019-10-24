Jandarmadan sahte MİT'çi operasyonu
Giriş Tarihi: 24.10.2019
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatına işe alma vaadiyle 58 kişiden harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında para aldığı tespit edilen şebekeye operasyon yaptı. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şebekenin "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız" diyerek çok sayıda kişiyi dolandırdığını tespit etti. Mağdurlara kendisini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı belirlendi. O.K.'yi yakın takibe alan jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı. Şebeke üyesi diğer 4 kişi ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yakalanan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında 58 kişiden yaklaşık 1 milyon lira toplandığını tespit etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Başkan Erdoğan: YPG çekilmezse bizim görevimiz başlar
- Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
- Atama Kararları Resmi Gazete’de
- Kritik 150 saatte geri sayım başladı!
- Barışın süper gücü Türkiye!
- HDP'li firari eski başkan yakalandı
- Fatih Portakal'dan bir skandal daha!
- Van'da terör örgütüne darbe üstüne darbe!
- FOX TV jandarmayı hedef aldı!
- CHP'li Erdal Aksünger'den skandal YPG açıklaması! ''Terör örgütü değildir''
Daha Fazla Gör
- BİM aktüel ürünler 25 Ekim Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde yepyeni ürünler!
- Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması